В столичном ЖК «Рассказово» объявился «стеклоруб»
В московском ЖК «Рассказово» злоумышленник начал разбивать лобовые стекла незадачливых автолюбителей, сообщает Baza.
Пока неизвестно, кто именно бьет стекла, но, судя по камерам видеонаблюдения, он бросает тяжелые предметы из окон.
Как поделились жильцы, ущерб за одно стекло может быть от 7 до 50 тыс. рублей. Пострадавшие думают, что стекла бьют из-за неправильной парковки — разбитые авто стояли на тротуарах, около подъездов или перекрывали выезды.
На сегодняшний день известно о девяти пострадавших. Все они написали заявления в полицию.
Ранее в этом же ЖК с нарушителями парковки боролись гуманнее. Тем, кто неправильно припарковал авто просто обливали машины кефиром и оставляли записку: «Хватит быть свиньей в своем же ЖК». Под раздачу попал и джип комика Гарика Харламова.
