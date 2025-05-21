Джип Гарика Харламова за 16 млн рублей залили кефиром в Москве
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Джип звезды Comedy Club Гарика Харламова за 16 млн рублей залили кефиром в столичном ЖК «Рассказово», сообщает «112».
Артист припарковал свое авто на разметке для спецтранспорта. Оперативно в ЖК материализовался народный мститель, который залил машину кефиром, чтобы водитель больше не нарушал правила парковки.
Юморист еще не отреагировал на происшествие.
Данный случай не первый подобный в ЖК. Там анонимный борец с неправильной парковкой постоянно обливает автомобили соседей кефиром.