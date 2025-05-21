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Джип Гарика Харламова за 16 млн рублей залили кефиром в Москве

Джип звезды Comedy Club Гарика Харламова за 16 млн рублей залили кефиром в столичном ЖК «Рассказово», сообщает «112» .

Артист припарковал свое авто на разметке для спецтранспорта. Оперативно в ЖК материализовался народный мститель, который залил машину кефиром, чтобы водитель больше не нарушал правила парковки.

Юморист еще не отреагировал на происшествие.

Данный случай не первый подобный в ЖК. Там анонимный борец с неправильной парковкой постоянно обливает автомобили соседей кефиром.