В стене зияет дыра: как выглядит разрушенная ударом БПЛА квартира в Саратове

В Сети появилось видеозапись из квартиры ЖК «Волга Скай» в Саратове, которая пострадала от удара украинского беспилотника, сообщает Baza .

Квартира находится на 28 этаже 38-этажного дома. На опубликованных кадрах видно, что жилье буквально превратилось в груду дерева и металла. В стене зияет огромная дыра.

При ударе украинского БПЛА пострадали четыре человека. В это время в квартире находилась 40-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Сети появилось видео момента удара беспилотника самолетного типа по жилому дому. Видно, что дрон летит по аэродинамической системе «утка». Такие БПЛА применялись ВСУ, в том числе во время атак на Москву.