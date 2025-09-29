В США в отсеке для шасси самолета American Airlines обнаружили тело пассажира
Сотрудники американской авиакомпании American Airlines нашли тело безбилетного пассажира самолета, который прятался в отсеке для шасси, сообщает RT со ссылкой на CBS News.
Отмечается, что борт прибыл в международный аэропорт города Шарлотт из Европы. Тело обнаружил технический персонал во время обслуживания самолета.
«Мы глубоко опечалены этой новостью и будем оказывать необходимую поддержку полиции в расследовании», — отметил представитель аэропорта.
Проводится расследование.
Ранее армия США официально подтвердила гибель четверых военнослужащих 160-го авиационного полка специальных операций в результате крушения вертолета MH-60 Black Hawk.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.