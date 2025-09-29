сегодня в 02:49

В США в отсеке для шасси самолета American Airlines обнаружили тело пассажира

Сотрудники американской авиакомпании American Airlines нашли тело безбилетного пассажира самолета, который прятался в отсеке для шасси, сообщает RT со ссылкой на CBS News.

Отмечается, что борт прибыл в международный аэропорт города Шарлотт из Европы. Тело обнаружил технический персонал во время обслуживания самолета.

«Мы глубоко опечалены этой новостью и будем оказывать необходимую поддержку полиции в расследовании», — отметил представитель аэропорта.

Проводится расследование.

