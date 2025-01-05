В США умер ослик Перри, послуживший моделью для персонажа из «Шрека»

В США в возрасте 30 лет скончался ослик по имени Перри, который послужил моделью персонажа из серии мультфильмов «Шрек». Причиной смерти стало воспаление чувствительной мягкой ткани между копытным рогом и копытной костью (ламинит), сообщает РБК .

«За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря <…> своему вкладу в фильм „Шрек“», — говорится в сообщении проекта Barron Park Donkey Project, ухаживающего за ослами в Калифорнии в соцсети Instagram*.

В организации отметили, что в последние недели жизни Перри провел на пастбище под присмотром специалистов. Животное испытывало сильные боли, поэтому было принято решение его усыпить, так как различные способы лечения не давали результатов.

Ранее в Австралии с кончался легендарный крокодил Берт, который запомнился зрителям по кинокартине «Крокодил Данди». На момент смерти рептилии было около 90 лет. Фильм появился на больших экранах в 1986 году.

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