В Австралии умерла легендарная рептилия из кинокартины «Крокодил Данди»

В Дарвине, в Австралии, скончался легендарный крокодил Берт. Он запомнился зрителям по кинокартине «Крокодил Данди», в которой играл актер Пол Хоган, сообщает РБК со ссылкой на заявление администрации парка, где жила рептилия.

Берт умер на выходных. На момент смерти крокодилу было около 90 лет.

Герой фильма был одним из самых известных крокодилов в мире. Берт проживал на территории парка с 2008 года.

Фильм «Крокодил Данди» появился на больших экранах в 1986 году. В нем рассказывается о журналистке Сью Чарлтон, которая снимает в Австралии репортаж об охотнике Мике «Крокодиле» Данди. В центре сюжета был Берт.