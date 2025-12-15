В США подали иск на Roblox из-за недостаточной защиты детей от педофилов

Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер подал судебный иск в отношении игровой платформы Roblox, обвинив ее в недостаточных мерах по защите детей от педофилов, сообщает ТАСС .

По информации телеканала Fox News, Утмейер сказал в своем видеообращении, что популярная игровая площадка используется злоумышленниками «для совращения детей».

Он пояснил, что хочет, чтобы суд привлек Roblox к ответственности за искажение сведений о безопасности платформы, а также назвал ее опасной игрой. Утмейер добавил, что сам многодетный отец и его главная задача — защитить детей от преступников в Сети.

Ранее отдельные иски в суды против Roblox подавали власти штатов Техас, Кентукки и Луизиана в США.

Кроме того, 3 декабря Роскомнадзор полностью ограничил доступ к Roblox в РФ. Основанием для блокировки стали системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга.

