В США идентифицировали останки 28 погибших в авиакатастрофе

В США идентифицировали останки 28 жертв авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Всего обнаружили 41 тело, сообщает РИА Новости .

Как рассказал глава пожарной охраны и скорой помощи американской столицы Джон Доннелли, 18-ти семьям погибших уже сообщили об их утрате.

Также он добавил, что сейчас требуется поднять самолет из воды для того, чтобы закончить поиски останков погибших.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.