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В Сочи ищут двух пропавших юных фигуристок

В Сочи пропали две маленькие фигуристки, Алла Попова и Ирина Максимова, сообщает РИА Новости .

По информации портала Sochi1.ru, девочки не вернулись домой после вечерней тренировки. Их ищут со вчерашнего дня.

С просьбой помочь найти пропавших воспитанниц обратилась федерация фигурного катания Сочи.

«Мы обращаемся ко всем, кто обладает какой-либо информацией или видел наших девочек, незамедлительно сообщить в правоохранительные органы по телефону 102», — сообщили в федерации.

В Карелии специалисты МЧС искали пропавших в Белом море туристов, которые отправились в поход на байдарках.