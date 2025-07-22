В Сочи ищут двух пропавших юных фигуристок
В Сочи пропали две маленькие фигуристки, Алла Попова и Ирина Максимова, сообщает РИА Новости.
По информации портала Sochi1.ru, девочки не вернулись домой после вечерней тренировки. Их ищут со вчерашнего дня.
С просьбой помочь найти пропавших воспитанниц обратилась федерация фигурного катания Сочи.
«Мы обращаемся ко всем, кто обладает какой-либо информацией или видел наших девочек, незамедлительно сообщить в правоохранительные органы по телефону 102», — сообщили в федерации.
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