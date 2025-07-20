Три туриста-байдарочника пропали в Белом море
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В Карелии специалисты МЧС ищут пропавших в Белом море туристов, который отправились в поход на байдарках, сообщает пресс-служба министерства.
Группа была незарегистрирована в МЧС, она состояла из семи человек, которые сплавлялись на байдарках. Маршрут путешественников шел от гряды островов Кузова в Карелии к Соловецкому острову Архангельской области.
Из-за непогоды группа приняла решение вернуться.
Четыре человека на парных байдарках смогли добраться до разных островов архипелага Кузова. Спасатели нашли и эвакуировали еще двоих туристов, еще за потерявшимися направлен вертолет Ми-8. А судьба троих неизвестна.
От Соловецких островов отправился катер МЧС. Он пойдет по планируемому маршруту туристов, чтобы обследовать территорию. В поисках пропавших байдарочников участвуют 10 специалистов и 3 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.