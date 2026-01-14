В скандальном роддоме Новокузнецка за два года нашли более 150 нарушений

Всплеск детской смертности высветил старые проблемы в скандально известном роддоме Новокузнецка, где за короткий промежуток времени умерли сразу девять новорожденных. В итоге выяснилось, что в ходе проверок в 2024 и 2025 годах эксперты выявили более 150 нарушений, которые включали неисправную систему вентиляции, отсутствие диспенсеров с антисептическими средствами и мылом, сообщает NGS42.RU .

Множество рожениц продолжают высказывать недовольство безразличным отношением медицинских работников и прочего персонала, грубостью и даже утратой младенцев из-за их небрежности.

Недавно родственники одной из рожениц сообщили о смерти новорожденного, которому, по их словам, травмировали руку в процессе родов. Ни администрация больницы, ни региональное министерство здравоохранения пока не предоставили объяснений относительно произошедшего, хотя данный инцидент вызвал интерес даже у следственных органов.

По словам пациенток, обстановка в роддоме оставляет желать лучшего, несмотря на то, что, по официальной информации Минздрава, только в прошлом году на приобретение нового оборудования для отделения было выделено более 50 млн рублей. При этом в ходе проверок за два года — 2024 и 2025 — нашли более 150 нарушений.

В частности, в зимний период в отделение реанимации для новорожденных и недоношенных детей поступили 25 прикроватных неонатальных мониторов, централизованная система мониторинга, современный аппарат ультразвуковой диагностики и транспортный инкубатор.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства и детства Нина Останина потребовала провести ревизию использования выделенных средств. Она адресовала свое обращение в Генеральную прокуратуру России.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников в роддоме умерли девять младенцев. По фату халатности возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют всех сотрудников и пациенток, рожавших в последний месяц. Главврача отстранили от должности и задержали.

