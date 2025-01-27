В Швеции после повреждении кабеля в Балтийском море задержали судно
Прокуратура Швеции задержало судно в Балтийском море
Прокуратура Швеции задержало неназванное ведомством судно в Балтийском море после очередного повреждения кабеля связи, сообщает «Газета.ру».
В прокуратуре назвали причиной задержания предполагаемую диверсию на объекте связи на дне Балтийского моря.
Подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения 26 января.
На месте происшествия заметили плывущий в Россию сухогруз.
Ранее в Финляндии безуспешно пытались обвинить экипаж танкера в подобном нарушении.