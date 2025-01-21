В Финляндии не доказали повреждения кабелей танкером Eagle S

«Россия не причем»: в Финляндии не смогли обвинить экипаж танкера Eagle S

При этом следователи продолжают свою работу на судне, сказано в публикации.

«Выход из строя силового кабеля можно считать несчастным случаем, а не гибридной операцией России», — указывает портал телерадиовещания Yle, на который ссылается агентство.

К такому же выводу ранее пришли европейские и американские спецслужбы, которые сочли причиной инцидента ошибку экипажа, приведшей к морской аварии.