В Финляндии не доказали повреждения кабелей танкером Eagle S
«Россия не причем»: в Финляндии не смогли обвинить экипаж танкера Eagle S
Национальное бюро расследований Финляндии не нашло доказательств умышленного повреждения подводных кабелей танкером Eagle S, сообщает «Интерфакс».
При этом следователи продолжают свою работу на судне, сказано в публикации.
«Выход из строя силового кабеля можно считать несчастным случаем, а не гибридной операцией России», — указывает портал телерадиовещания Yle, на который ссылается агентство.
К такому же выводу ранее пришли европейские и американские спецслужбы, которые сочли причиной инцидента ошибку экипажа, приведшей к морской аварии.