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В Швейцарии мужчина пытался избавиться от тела убитой супруги с помощью блендера

В Швейцарии мужчина убил свою 38-летнюю жену и предпринял попытку измельчить части ее тела в блендере. Жертва Кристина Йоксимович являлась финалисткой конкурса «Мисс Швейцария», сообщает РБК .

Как пишет портал Bzbasel, трагедия произошла в феврале в городе Биннинген. При этом супруг обвинил женщину в нападении с ножом, а себя назвал пострадавшим, который был вынужден защищаться.

Позднее его слова опровергла судебно-медицинская экспертиза. Эксперты отметили садистские и социопатические черты в характере мужчины, который неоднократно применял насилие к убитой.

По версии специалистов, мужчина задушил жену и расчленил тело. Затем обвиняемый измельчил несколько частей тела в бледнее и растворил в химикатах.

Обвиняемый арестован, мужчина подал прошение об освобождении, но суд отклонил ходатайство. У пары остались двое дочерей.

Йоксимович завоевала титул «Мисс северо-западная Швейцария», а в 2007 году дошла до финала конкурса «Мисс Швейцария».

Ранее стало известно, что в Подмосковье 47-летний бизнесмен ворвался в дом 36-летней экс-супруги и жестоко убил ее. Неадекватный мужчина загнал бывшую жену в спальню и зарезал.