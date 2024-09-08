Убийство после развода: бизнесмен зарезал экс-жену в Подмосковье

SHOT: в Подмосковье бизнесмен ворвался в дом экс-жены и жестоко убил ее

В деревне Афанасовке в Наро-Фоминском округе 47-летний бизнесмен ворвался в дом 36-летней экс-супруги и жестоко убил ее, сообщает SHOT .

Неадекватный мужчина загнал бывшую жену в спальню и зарезал. Он два раза ударил в шею и грудь жертвы. Шансов выжить у пострадавшей не было.

После убийства мужчина сжег старенький Nissan Skyline, который принадлежал экс-супруге. Из соседних домов люди увидели пожар, услышали лай алабая и вызвали полицейских, которые оперативно задержали убийцу.

Пара была в официальном браке пять лет, супруги развелись в мае 2024 года. У них есть пятилетний сын, который в момент убийства гостил у бабушки.

Женщина рассказывала близким, что муж ее абьюзил и были постоянные угрозы. Имущество пара не делила. Дом и авто остались у жены.

Задержанный владел стройфирмой, был ее гендиректором. По словам родственников убитой, в последнее время мужчина начал сильно пить, а также он сталкерил экс-супругу и следил за женщиной по камерам.