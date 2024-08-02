В Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу жилого дома и застряла

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Развожаев: в Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу и застряла

Сбитая фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажного жилого дома в Севастополе, специалисты выяснили это при обследовании объекта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Она пробила крышу и застряла на техническом этаже, поэтому никто не пострадал», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На время работ специалистов, которые убирают сбитую ракету, решено эвакуировать жителей в место временного размещения. Они смогут вернуться домой после того, как спецслужбы закончат все работы.

Ранее городской оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности. В городе проводят операцию по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова.