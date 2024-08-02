Часть упавшей ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте

Часть сбитой ракеты ATACMS в Севастополе уничтожат на месте, если пиротехники поймут, что ее не получится вывезти. Об в Telegram -канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Люди, которые проживают в домах рядом будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома», — написал он.

Ранее оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой американской ракеты ATACMS.

Фугасная часть сбитой ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома

На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о баллистической опасности. Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО над городом. Через шесть минут после объявления тревоги Развозжаев проинформировал об отмене опасности.