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В Сети разместили кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска

Кадры уничтожения безэкипажных украинских катеров в районе Новороссийска появились в Сети, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

На кадрах видно, как катера засекли в районе города. Их успешно уничтожили огневые средства ВС РФ.

Ранее в акватории Черного моря были поражены безэкипажные катера, следовавшие в направлении Новороссийска.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.