В Сети разместили кадры уничтожения катеров ВСУ в районе Новороссийска
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Кадры уничтожения безэкипажных украинских катеров в районе Новороссийска появились в Сети, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На кадрах видно, как катера засекли в районе города. Их успешно уничтожили огневые средства ВС РФ.
Ранее в акватории Черного моря были поражены безэкипажные катера, следовавшие в направлении Новороссийска.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.