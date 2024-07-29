В Сети появилось видео с места размыва временной дамбы в Карелии

сегодня в 10:35

ГУ МЧС России по Республике Карелия опубликовало видео с места размыва временной дамбы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На опубликованном ролике видно, как разрушительные потоки воды сносят все на своем пути. На кадрах можно заметить разрушенные дома.

Размыв песчаной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала произошел 29 июля. Близлежащие населенные пункты и СНТ «Балтийский» попали в зону подтопления.

По информации главы республики Артура Парфенчикова, на данный момент известно о девяти пострадавших. 6 человек ранее пропали без вести, из них 2 удалось найти.