Еще двух человек спасли при прорыве шлюза в Карелии Происшествия сегодня в 10:31 Фото - © МЧС Республики Карелия

Спасатели нашли одного взрослого и одного ребенка, пропавших при аварии на шлюзе в Сегежском округе Карелии, сообщает пресс-служба местного главка МЧС РФ.

Найденные люди живы. Их передали медикам. Судьба еще четверых пропавших из-за данной аварии остается неизвестной. Сигнал о прорыве дамбы в Сегежском округе поступил утром в понедельник. Вода размыла временную перемычку, созданную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Пострадали девять человек. На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.