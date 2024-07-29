Еще двух человек спасли при прорыве шлюза в Карелии
Фото - © МЧС Республики Карелия
Спасатели нашли одного взрослого и одного ребенка, пропавших при аварии на шлюзе в Сегежском округе Карелии, сообщает пресс-служба местного главка МЧС РФ.
Найденные люди живы. Их передали медикам.
Судьба еще четверых пропавших из-за данной аварии остается неизвестной.
Сигнал о прорыве дамбы в Сегежском округе поступил утром в понедельник. Вода размыла временную перемычку, созданную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Пострадали девять человек.
На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы.