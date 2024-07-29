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Глава Карелии Парфенчиков: 9 человек пострадали при прорыве шлюза

В результате аварии на шлюзе в Сегежском округе Карелии пострадали девять человек, из них спасены трое, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«К поискам шестерых сейчас привлечены 19 единиц техники и 76 спасателей МЧС России», — написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за прорыва дамбы в готовность приводятся аэромобильная группировка Невского спасцентра и ГУ МЧС России по региону, вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Ранее в Карелии размыло временную перемычку, которую соорудили между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Сообщение об аварии поступило в 06:34 понедельника. По направлению движения сброса воды расположен дачный кооператив «Балтийский». Также при шлюзе прописаны 11 человек.