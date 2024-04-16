В Сети появилось видео боевой работы артиллеристов в приграничном районе Украины

Российские военнослужащие показали, как прикрывают государственную границу рядом с Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Боевая работа артиллеристов группировки прикрытия попала на видео. На кадрах видно, что расчеты РСЗО «Ураган» уничтожают позиции украинских военнослужащих. Действия происходят в приграничном районе Украины вблизи Белгородской области.

Ранее ВСУ пытались провести разведку расположения военнослужащих России, но ничего не вышло. Комплекс РЭБ «Красуха» помешал радиоэлектронной разведке противника.

Военным также удалось пресечь попытку ВСУ совершить атаку на два российских региона. Они успели сбить в том числе три беспилотника.