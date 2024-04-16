Расчет комплекса РЭБ «Красуха» сорвал попытку ВСУ провести разведку позиций ВС РФ

Специалисты РЭБ группировки прикрытия госграницы своевременно обнаружили и подавили бортовые приемники GPS, радионавигационные системы и радиоканалы связи, прервав разведывательную деятельность авиации противника.

«Нашим расчетом был обнаружен самолет противника, который пытался вести радиолокационную разведку наших объектов. Была применена ответная помеха, и в течение 3-4 минут противник свою деятельность прекратил и с наших экранов пропал», — сказал оператор модуля помех «Красуха» с позывным Веселый.

Ранее ВС РФ пресекли попытки ВСУ атаковать Курскую и Белгородскую области. Средства ПВО сбили 3 беспилотника самолетного типа и малоразмерный воздушный шар (МВШ) украинской армии над территорией РФ.