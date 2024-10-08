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В Сети появились первые кадры разрушенного здания в Дамаске после удара Израиля

Вечером 8 октября израильская армия нанесла удар по зданию в центральном районе Дамаска, в результате атаки пострадали люди, пишет РИА Новости .

Предварительно известно, что в результате удара израильских ВВС пострадали местные жители. Среди населения Дамаска есть как раненные, так и погибшие.

На опубликованных в Сети кадрах видно полуразрушенное многоэтажное здание, вокруг которого толпятся люди. Точное число пострадавших пока не сообщается.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военнослужащие ликвидировали уже двух преемников убитого лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы.