В Сети появились первые кадры разрушенного здания в Дамаске после удара Израиля
Вечером 8 октября израильская армия нанесла удар по зданию в центральном районе Дамаска, в результате атаки пострадали люди, пишет РИА Новости.
Предварительно известно, что в результате удара израильских ВВС пострадали местные жители. Среди населения Дамаска есть как раненные, так и погибшие.
На опубликованных в Сети кадрах видно полуразрушенное многоэтажное здание, вокруг которого толпятся люди. Точное число пострадавших пока не сообщается.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военнослужащие ликвидировали уже двух преемников убитого лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы.