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Нетаньяху заявил о ликвидации уже двух преемников убитого лидера «Хезболлах»

Израильские военнослужащие ликвидировали уже двух преемников убитого лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС .

Хасан Насрулла получил смертельную тупую травму головы и туловища при ударе по окраине Бейрута. Позднее израильские военные атаковали город с целью ликвидировать сначала одного преемника лидера «Хезболлах», затем второго.

Нетаньяху сообщил о ликвидации уже двух преемников Насруллы 8 октября. Для ликвидации нового генерального секретаря Хашема Сафи-ад-Дина Израиль бил по бункеру «Хезболлах» в Ливане.

Ранее сообщалось, что Израиль сбросил в пригород Бейрута 73 тонны взрывчатки. ВВС Израиля наносили удары, опираясь на разведданные.