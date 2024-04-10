В Сети появились кадры побега одного из подозреваемых в нападении на «Крокус»

В Сети появилось видео погони за мужчиной, который смог скрыться от силовиков. Он является одним из подозреваемых в нападении на КЦ «Крокус Сити Холл», сообщает Baza.

В ролике видно, как две машины силовиков пытались остановить автомобиль мужчины, но он смог сбежать, сделав резкий задний ход и выпрыгнув из авто, которое улетело в кювет. Потом подозреваемый побежал в лес.

Свидетели сообщают, что во время погони была перестрелка, и предполагается, что в машине были несколько человек.

Это произошло вечером 9 апреля. До сих пор мужчину не удалось найти, и объявили сигнал «Сирена» для всех сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что 47-летний подозреваемый Николай С. скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. У сбежавшего может быть вооружение.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения боевиков и пожара в концертном зале погибли более 140 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались несколько ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.