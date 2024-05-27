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В Сети опубликовали фото дома в Балашихе, на который рухнули обломки БПЛА

SHOT опубликовал фотографию пострадавшего при падении обломков БПЛА частного дом в подмосковной Балашихе.

Вечером в понедельник около 21:00 в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотник.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области.

Ранее губернатор Московской области области Андрей Воробьев сообщал, что все люди успели эвакуироваться, никто в результате падения обломков БПЛА не пострадал. Сейчас территория оцеплена, на месте продолжают работать экстренные службы.