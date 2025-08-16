В Саратовской области на Волге сгорело пассажирское судно

Утром 16 августа 2025 года на Волге в Саратовской области сгорело пассажирское судно. В момент происшествия на борту были шесть человек, но все они успели спастись, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России .

Следователи из Саратовского отдела Западного межрегионального управления Следкома России выясняют все обстоятельства происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на водном транспорте, которое привело к серьезному материальному ущербу.

Происшествие случилось в Хвалынском районе Саратовской области на регистровом судне, плывущем по Волге. Все шесть пассажиров благополучно покинули борт и не получили травм, хотя само судно выгорело практически полностью.

На данный момент все обстоятельства случившегося, а также точная сумма материального ущерба устанавливаются компетентными органами.