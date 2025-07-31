В Самарской области в ДТП погибли три человека

Происшествия

В городе Чапаевске Самарской области произошло ДТП с участием большегруза, внедорожника и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека, сообщили в  пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, столкнулись большегруз, Mitsubishi Outlander, Lada Largus.

На месте происшествия скончались 3 человека. Обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняется.

Ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве произошла авария с участием трех автомобилей.