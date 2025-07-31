Массовая авария с «перевертышем» произошла в Москве. Движение затруднено

На Алтуфьевском шоссе затруднено движение из-за массовой аварии с «перевертышем»

На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП одна из машин опрокинулась, информации о наличии пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Авто столкнулись в районе пересечения с Илимской улицей. На месте аварии работают оперативные службы.

Движение в районе ДТП затруднено.

«Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — рекомендовали в департаменте транспорта.

Издание «Осторожно, Москва» также опубликовало, как утверждается, кадры с места аварии. На них видно, что при столкновении один из автомобилей перевернулся на крышу.