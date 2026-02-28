В результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок
В результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы пострадали маленькая девочка и мужчина, сообщает РИА Новости.
«Мужчину вывели (из дома — ред.) и девочку…девочка маленькая, наверное, лет 7-8. На руках ее (вынесли — ред.)», — рассказала очевидец.
Вечером 27 февраля в Москве в одной из квартир на улице Кадырова прогремел взрыв. На месте происшествия работают оперативные службы, для их удобства компетентные органы временно ограничили проезд транспорту.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон, который используют при ремонте для натяжных потолков. Сама многоэтажка не газифицирована.
В Сети также появилось видео с последствиями взрыва.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.