В результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы пострадали мужчина и ребенок

В результате взрыва в квартире на юго-западе Москвы пострадали маленькая девочка и мужчина, сообщает РИА Новости .

«Мужчину вывели (из дома — ред.) и девочку…девочка маленькая, наверное, лет 7-8. На руках ее (вынесли — ред.)», — рассказала очевидец.

Вечером 27 февраля в Москве в одной из квартир на улице Кадырова прогремел взрыв. На месте происшествия работают оперативные службы, для их удобства компетентные органы временно ограничили проезд транспорту.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон, который используют при ремонте для натяжных потолков. Сама многоэтажка не газифицирована.

В Сети также появилось видео с последствиями взрыва.

