В результате удара Ирана по Израилю пострадали пять человек

Пять человек пострадали в центральной части Израиля в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщает РИА Новости

«Пострадавшие были эвакуированы в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Ха-Шомере», — сообщили в пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA).

Отмечается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану с целью нарушить планы Тегерана по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в Тегеране после ночной атаки погибли не менее 78 человек. Более 300 человек получили ранения разной степени тяжести после того, как Израиль ударил по жилым районам.