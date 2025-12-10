В результате стрельбы в Сумах пострадали четверо детей

В украинском городе Сумы произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере четверо детей, сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры Сумской области, стрелявший задержан.

Отмечается, что стрельба произошла во вторник. Мужчина начал стрелять из окна многоэтажного дома.

«Жителя Сум задержали по подозрению в попытке убийства подростков», — говорится в сообщении.

В результате стрельба четыре ребенка возраста от 13 до 16 лет получили ранения.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на Мичуринском проспекте в Москве. В Сети распространилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен мужчина. Он произвел несколько выстрелов, а потом передал оружие женщине.

