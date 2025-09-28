В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два человека

Двоих мужчин госпитализировали в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Мужчину госпитализировали, у женщины после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился», — отметил он.

Позже за помощью обратился еще один мужчина. У него диагностировали баротравму, сейчас он находится в больнице.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ совершили ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки противника пострадали 2 мирных жителя. Также в городе наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

