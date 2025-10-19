В результате ДТП с автобусом в Бразилии погибли 17 человек

В штате Пернамбуку на востоке Бразилии произошло ДТП, в результате которого погибли 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

«По меньшей мере 17 человек погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус перевозил 40 человек.

Авария произошла в ночь на субботу. По предварительной информации, автобус выехал на встречную полосу и врезался в камни на обочине. Водителю удалось вернуться на прежний курс, однако он снова врезался в песчаную насыпь и в результате перевернулся.

Водитель сообщил полиции, что у автобуса отказала тормозная система, поэтому он потерял управление.

Ранее в подмосковном Серпухове на трассе М-2 «Крым» водитель грузовика допустил столкновение сразу с пятью автомобилями: тремя грузовиками и двумя легковушками. В итоге три человека погибли.

