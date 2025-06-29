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В результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя Курской области

В результате ударов Вооруженных сил Украины пострадали два человека, пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Дрон ВСУ атаковал деревню Сухую Рыльского района. В результате удара ранение получил 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Кроме того, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Еще один удар был нанесен по деревне Кекино Глушковского района. В результате атаки пострадал 47-летний мужчина, он получил слепые осколочные ранения ног.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал китайскую съемочную группу с маркировкой «PRESS» в Курской области.