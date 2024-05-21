В реке района Кузьминки нашли тело новорожденного ребенка

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Тело новорожденного мальчика нашли в реке Чурилиха в Кузьминках

Труп новорожденного ребенка обнаружили в реке Чурилиха в парке района Кузьминки. На месте работают правоохранительные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Также к месту обнаружения тела прибыл первый заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Вадим Филиппов. Он координирует работу следствия.

По предварительным данным, в реке обнаружено тело новорожденного мальчика. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в лесопарковой зоне на востоке Москвы нашли тело 13-летней девочки, которая пропала несколько дней назад. При этом подругу школьницы нашли без сознания на следующий день. Девочку госпитализировали в медучреждение.