В реке района Кузьминки нашли тело новорожденного ребенка
Тело новорожденного мальчика нашли в реке Чурилиха в Кузьминках
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Труп новорожденного ребенка обнаружили в реке Чурилиха в парке района Кузьминки. На месте работают правоохранительные органы, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.
Также к месту обнаружения тела прибыл первый заместитель Кузьминского межрайонного прокурора Вадим Филиппов. Он координирует работу следствия.
По предварительным данным, в реке обнаружено тело новорожденного мальчика. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Дело находится на контроле у прокуратуры.
Ранее в лесопарковой зоне на востоке Москвы нашли тело 13-летней девочки, которая пропала несколько дней назад. При этом подругу школьницы нашли без сознания на следующий день. Девочку госпитализировали в медучреждение.