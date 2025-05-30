В Пушкине появился живодер, стреляющий по котам

В городе Пушкино Московской области завелся живодер, который стреляет по котам. В Сети появились кадры, на которых видно, как пуля застряла в теле у животного, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На кадрах можно увидеть черного кота в ветеринарном воротнике. Видно, что в его теле застряла пуля. Кто и почему так поступил с животным, неизвестно.

Ранее вопиющий инцидент произошел в Московском зоопарке. Мужчина раскидал неизвестные таблетки в вольерах у рысей и леопарда. Живодер хотел отравить зверей, но по счастливому стечению обстоятельств животные не успели съесть смертельное угощение.

Жители Московского региона активно реагируют на действия живодеров. Так, в московской Некрасовке жители дома спасли собаку от хозяина, который избивал ее прямо на лестничной площадке. Очевидцы утверждают, что мужчина употреблял наркотики и не кормил своего пса.