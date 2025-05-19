Избивал прямо в подъезде: в Москве соседи спасли собаку от хозяина-живодера

В московской Некрасовке жители дома спасли собаку от хозяина, который избивал ее прямо на лестничной площадке. Очевидцы утверждают, что мужчина употреблял наркотики и не кормил своего пса, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Сети также появились кадры, как утверждается, избиения собаки в подъезде. По словам соседей, до того, как у мужчины отобрали пса, он избивал питомца прямо у всех на глазах.

Соседи смогли спасти животное, когда его хозяин уехал из дома на полтора месяца. Жильцы смогли попасть в жилье мужчины и заметили собаку, которая пряталась в ванной. По их словам, пес несколько дней находился без воды.

Спасенное животное отправили в приют. Жильцы утверждают, что ранее они жаловались на соседа-живодера в полицию, однако он продолжал издеваться над своим псом.

Ранее жителей Подмосковья призвали не оставлять собак на самовыгуле из-за появившегося живодера.

