К жителям Подмосковья обратились с призывом из-за появившегося живодера

Жителей Московской области призвали не оставлять домашних собак на самовыгуле из-за появившегося живодера, сообщили ТАСС в Российской кинологической федерации. За последнее время в регионе жестоко надругались над собакой и кошкой.

Ранее появилась информация, что в Подмосковье может орудовать серийный живодер. В последние недели в области нашли двух домашних животных со следами пыток — двухмесячного котенка в Котельниках и пса джека-рассела в Томилине.

Из-за издевательств кот, которого обнаружили в подъезде 30 апреля, скончался. Местные Telegram-каналы писали, что перед смертью животное изнасиловали палкой.

До этого в Томилине нашли домашнюю собаку, которую 19 апреля похитили у ее хозяйки. Характер травм пса был схож с увечьями, которые спустя несколько дней получит котенок из Котельников. Медики также подозревали, что пса могли изнасиловать — у него была повреждена прямая кишка.