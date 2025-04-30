Пытает и насилует. В Подмосковье, вероятно, орудует серийный живодер

В Московской области за последние дни произошли два случая жестоких надругательств над животными, когда домашнюю собаку и кота пытали и, предположительно, насиловали. Вероятно, в Подмосковье орудует серийный живодер, сообщает Baza .

30 апреля стало известно, что в подъезде дома на улице Строителей в Котельниках уборщица нашла искалеченного черного котенка. Малыша срочно увезли к ветеринарам, где ему провели операцию. Несмотря на все старания врачей, на следующий день животное умерло.

Погибшему котенку было два месяца. По данным местных Telegram-каналов, перед смертью животное изнасиловали палкой.

До этого в Подмосковье нашли домашнего пса породы джек-рассел терьер, который 19 апреля пропал в поселке Томилино. Хозяйка питомца заявляла, что ей отдали питомца сильно искалеченным — с разрывами тканей, прямой кишки и порезами. Ветеринары подозревали, что животное могли изнасиловать.

После случившегося пес проходил домашнее лечение, а жители Томилино требовали найти и наказать издевавшегося над собакой.

Волонтеры заявили, что характер повреждений у джека-рассела и у погибшего в Котельниках котенка говорит о том, что они подверглись крайне извращенной форме насилия. У обоих животных медики зафиксировали схожие порезы, ссадины и рваные раны у области заднего прохода.

«В Подмосковье, вероятно, появился серийный живодер», — констатирует издание.

По факту издевательств над котенком и собакой в Московской области возбуждено уголовное дело.