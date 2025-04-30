«Весь подъезд в крови»: в Котельниках изнасиловали двухмесячного котенка палкой

сегодня в 11:49

Полиция устанавливает обстоятельства издевательств над котенком в Котельниках

В подмосковных Котельниках неизвестный надругался над двухмесячным котенком — зоофил воткнул в анальное отверстие несчастного животного палку. Подмосковная полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от местной жительницы о жестоком обращении с животным.

По предварительным данным, в подъезде дома № 5 на улице Строителей женщина нашла черного котенка с телесными повреждениями, который впоследствии умер в ветеринарной клинике.

По данным Telegram-канала «Котельники 24», в задний проход котенка намеренно засунули 5-сантиметровую палку, обмотаннную, предположительно, человеческими волосами.

Полиция предпринимает меры для установления личности, причастной к данным противоправным действиям.