В пригороде Воронежа уничтожили несколько беспилотников
Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — отметил он.
По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушений не зафиксировано.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее при обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя погибли, четверо пострадали.