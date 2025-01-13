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В пригороде Воронежа уничтожили несколько беспилотников

Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — отметил он.

По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушений не зафиксировано.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее при обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя погибли, четверо пострадали.