В порту Джебель-Али в ОАЭ из-за падения осколков произошел пожар

На одном из причалов крупнейшего порта ОАЭ Джебель-Али из-за падения осколков после работы систем противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости .

«Компетентные органы Дубая сообщили, что после работы системы ПВО упавшие осколки стали причиной возгорания на одном из причалов порта Джебель-Али. Пострадавших нет», — сообщил Дубайский медиаофис.

Ранее сообщалось, что Дубай попал под обстрелы со стороны Ирана после того, как Израиль ударил по Тегерану. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что началась масштабная военная операция, направленная на то, чтобы у Ирана не было собственного ядерного оружия.

Утром Израиль вместе с США атаковал Иран. В ответ вооруженные силы Ирана начали ракетные обстрелы Израиля, а также соседних стран, где расположены базы США, включая Бахрейн и Катар. Под атаку попали и некоторые города ОАЭ. В Дубае закрыли воздушное пространство. Два аэропорта города временно перестали принимать и отправлять самолеты.

Также сообщалось, что в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали четыре человека.

