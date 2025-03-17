В Подольске потушили пожар на складе с поддонами

В Подольске сотрудники МЧС потушили пожар на складе с поддонами. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Открытое горение было ликвидировано в 11:15. В тушении пожара задействовали 4 автоцистерны и 12 сотрудников МЧС.

Пожар произошел по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом 81. Очевидцы опубликовали кадры возгорания в Сети. Судя по видео, огнем был объят ангар с палетами, находящийся рядом с рестораном быстрого питания Burger King.

Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.