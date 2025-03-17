Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с паллетами в Подольске

В подмосковном Подольске, где загорелся склад с поддонами, ликвидировано открытое горение, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Пожар произошел в понедельник по адресу: пр-т Юных Ленинцев, д. 81. Огонь охватил ангар с паллетами.

Открытое горение ликвидировали в 11:15 по Москве. В тушении задействовано 12 пожарных и 4 автоцистерны.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания в данный момент неизвестны.