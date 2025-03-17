В Подольске загорелся склад с паллетами

В подмосковном Подольске вспыхнул пожар на складе с паллетами. Очевидцы опубликовали кадры возгорания в Сети, сообщает «МК: срочные новости» .

Судя по видео, огнем объят ангар с паллетами, находящийся рядом с рестораном быстрого питания Burger King. На место происшествия следуют пожарные.

Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны. Информации о наличии пострадавших и площади возгорания не поступало.

Ранее на северо-востоке столицы случился пожар в гаражном кооперативе, находящимся между Московским финансово-юридическим университетом и школой № 6. Пламя успело распространиться на 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не приводилось.