В Подольске будут судить мигрантку, пытавшуюся убить сына уксусной кислотой

В суд Подольска передано дело в отношении женщины, попытавшейся убить собственного 2-летнего сына, залив ему в горло 70% уксусную кислоту, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

27-летняя женщина стала фигурантом дела, заведенного по факту покушения на убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Инцидент произошел днем 12 октября 2024 года в зоне разгрузки товаров супермаркета, расположенного на Большой Серпуховской улице. Гражданка Таджикистана купила в магазине уксус, перелила его в детскую бутылочку и дала ее своему сыну. Затем мигрантка сама отпила уксусной эссенции.

Довести преступный умысел до конца женщина не смогла. Оперативно прибывшие на место врачи скорой госпитализировали ребенка. К сожалению, здоровью мальчика был причинен тяжкий вред: он получил отравление уксусной кислотой, химические ожоги горла, пищевода и желудка.