В подмосковных Химках полиция задержала стрелка, попавшего на видео

В Сети распространилось видео со стрелком, которое сняли очевидцы на улице Молодежная, 68 в Химках. Полиция отреагировала и оперативно задержала подозреваемого, сообщает подмосковная полиция .

На опубликованных в паблике «Сообщество для жалоб (РМР)» в соцсети «ВКонтакте» видео видно, как одетый в камуфляжный костюм мужчина с бородой на общем балконе многоквартирного дома заряжает предмет, похожий на пистолет, затем прячет его под куртку.

Позднее полиция задержала стрелка, которым оказался 33-летний житель Пензенской области. Предмет, похожий на пистолет, у него изъяли и направили на экспертизу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе проверки, по результатам которое будет принято решение, предусмотренное законодательством.