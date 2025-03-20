В подмосковном Путилкове загорелись частные дома

В поселке Путилково Московской области произошел пожар, предварительно, в двух частных домах. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в Сети, сообщает «Осторожно, Москва».

По словам свидетелей произошедшего, во время пожара они слышали звук взрыва. Судя по кадрам, огонь вспыхнул в частных домах.

Для ликвидации возгорания уже прибыли спасатели.

Причины пожара пока неизвестны. Сведений о наличии пострадавших не приводилось.

19 марта в Химках произошел крупный пожар около Ленинградского шоссе. Слой густого дыма видели из разных районов города.

За день до этого в подмосковной Шатуре случился пожар, который унес жизни двух человек. Огнем был объят частный дом в деревне Фелисово.